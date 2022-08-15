Bilgievi öğrencileri Diyarbakır’ın tarihi mekânlarını gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgievleri’nde eğitim gören öğrencilere kentin tarihi mekanlarını gezdirdi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, kent merkez ile kırsalda yaşayan çocuklar ve gençler için Diyarbakır’ın tarihi ve turistik yerlerini tanımaları amacıyla düzenlediği “Gez-Gör Diyarbakır” etkinlikleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievi öğrencileri, şehri gezerek görerek daha iyi öğrenme fırsatı yakalıyor.

Program kapsamında öğrenciler tarihi Sur ilçesindeki Bakırcılar Çarşısı’nı, Dört Ayaklı Minare ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Akademi Üniversite’yi gezdi.

Öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde ilk olarak Bakırcılar Çarşını ziyaret ederken, merak ettikleri soruları eğitmenlerine ve esnaflara sorarak çarşıyla ilgili bilgi sahibi oldu.

Daha sonra kentin sembollerinden Dört Ayaklı Minareyi gezen öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik, öğrencilere yiyecek ve içecek ikramlarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı merkez ve kırsal ilçelerdeki öğrencilere yönelik ‘’Gez-Gör Diyarbakır’’ etkinliklerine devam edeceği öğrenildi.