Bilfenli öğrencilerden COVAR-19

TEKNOFEST 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda ikincilik ödülü alan ve cihazlarını tanıtmak, pazarlamak üzere ADAxy adlı şirketi kuran Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, önemli bir başarı daha elde etti.İSTANBUL (İGFA) - Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın (Junior Achievement Turkiye) her yıl düzenlediği GençBizz Lise Girişimcilik Programı'nın bu yılki birincisi Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri oldu.

İlkokuldan liseye kadar bütün öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedefiyle çalışan vakıf, her yıl lise seviyesinde düzenlediği GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nın finalinde Bilfen Lisesi öğrencileri kurdukları ADAxy şirketi ile GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nda ülkemizde kurulan 600’ü aşkın girişim arasından birinci olarak Avrupa’da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılacak olan Gen-E festivalinde 15 yaşından büyük binlerce genç girişimci en yeni iş fikirlerini sergileyerek “En İyi Şirket ve En İyi Start-Up” unvanları için yarışacak. Girişimciliğin ve Avrupalı öğrencilerin başarılarının kutlandığı bir platform olan Gen-E Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olarak geçiyor.

BİLFENLİ ÖĞRENCİLERDEN COVAR-19…

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencilerinden Aksel Deniz AKGÜL, Erim YILMAZ, Kerem BAŞOĞLU, Efe YÜKSEL, Ahmet BAYATLI, Ceren TÜRKMEN, Helin KESKİN, Nisan Zeynep ÇERGUN ve Atlas ÇİMENOĞLU, bu yıl “ADAXY” şirketiyle yarışmaya katıldı. Şirket çatısı altında COVID-19 virüsüne karşı, virüslü ortamı sterilize edebilen bir robot tasarlamayı, seri üretimini yapmayı planlayan öğrenciler, bu amaçla ilk UV-C ile ortam sterilizasyonu yapabilen COVAR-19 isimli otonom robotu tasarlayıp ilk prototipini üretti.

COVAR-19, Yapay zekâ ve Navigasyon algoritmalarını kullanarak tamamen otonom bir şekilde ortamda hareket edebilir. Aynı zamanda içinde bulunan UV-C Ledleri ve özel HEPA Filtreyi kullanarak havada bulunan virüsleri, alerjenleri, biyoaerosolleri ve zararlı bakterileri tamamen yok eder.