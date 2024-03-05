Bilecik’teki bu ateş eğitim meşalesini yakacak

Bilecik Valiliği'nin sürdürdüğü (BİL-EN) projesi kapsamında Pazaryeri ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın” projesinin açılışı gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te yürütülen BİL-EN projesi ile ilgili bilgiler veren Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, oluşturulan proje kapsamında öğrenci velilerinin sigara alışkanlığından vazgeçilmesinin amaçlandığını söylerken, velilerin 1 günlük sigaraya masraflarını eğitim için destekte bulunmalarını istedi.

Veliler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve geliri öğrencilerin eğitimine kullanacak olan “Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın” projesi ne destekte bulundu.

Düzenlenen programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti ilçe Başkanı Yaşar Karabey, Yeşilay İl Başkanı Muzaffer Tekelioğlu’da destekte bulundu.