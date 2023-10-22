Bilecik’te yaya güvenliği ön planda

Bilecik’te yayaların can güvenliği için büyük önem taşıyan yaya geçidi boyama işlemine devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yayalar için daha güvenli kılan yaya çizgisi uygulaması çalışmasına il genelinde aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalarda mevsimsel şartlardan dolayı yıpranan ve yeni bakımları yapılan köy yollarında sürücülerin hem de yayaların güvenliğini sağlamak için yaya ve sürücüleri yönlendiren en önemli güvenlik önlemleri arasında yer alan yol çizgisi yenileme ve yaya geçit çizgi çalışması devam ederken, Yeniköy, Küre ve Çaltı köylerinde yollarda yaya çizgisi uygulaması tamamladı.