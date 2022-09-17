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Bilecik’te gönüllü gençler gönülleri fethetmeye devam ediyor

YAŞAM 17.09.2022, 09:42
Bilecik’te gönüllü gençler gönülleri fethetmeye devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gönüllü gençler her hafta köy camilerini temizliyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler her hafta Cuma namazı öncesi ilçedeki köylerde temizlik işlemi yapıyor.

İlçeye bağlı Alınca köyünde bir araya gelen gönüllü gençler köy camisini temizledi.

Köy muhtarı Sezai Güral Pazaryeri Gençlik Merkezi gençlerine köy camisinde yaptıkları temizlik çalışması için teşekkür ederken, gönüllü gençler köy sakinlerinin takdirini topladı.

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