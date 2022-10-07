Bilecik’te dereceye giren din görevlilerine ödül verildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle organize edilen yarışmalarda Bilecik il genelinde dereceye giren din görevlilerine ödülleri verildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen “Peygamberimiz Cami ve İrşad” konulu konferans sonrası yarışmalarda dereceye giren din görevlileri ödüllendirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ve Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından takdim edildi.

2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalar sonucunda dereceye giren görevlilerinin isimleri şöyle:

HAFIZLIK YARIŞMASINDA

1. Ünal ŞİPAL (Bilecik Merkez)

2. İsmail ALTINTAŞ (Bilecik-Pazaryeri)

3. Mustafa TETİK (Bilecik-Osmaneli)

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASINDA

1. Mustafa CAN (Bilecik-Gölpazarı)

2. Dilşad ALOĞLU (Bilecik-Merkez)

3. Abdullah ARSLAN (Bilecik-Pazaryeri)

BİLGİ YARIŞMASINDA

1. Rıdvan DALMIŞ (Bilecik-İnhisar)

2. Muhammed KÜÇÜKKAYA (Bilecik-Pazaryeri)

3. Tuba BOSNALI (Bilecik-Bozüyük)

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASINDA

1. Talha KARAÇİVİ (Bilecik-Merkez)

2. Cengizhan YILMAZ (Bilecik-Pazaryeri)

3. Mustafa TETİK (Bilecik-Osmaneli)

EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASINDA

1. Harun ÇALIŞKAN (Bilecik-Merkez)

2. Abdullah ARSLAN (Bilecik-Pazaryeri)

3. Ebubekir ÖZMEN (Bilecik-Gölpazarı)

Hadis-İ Şerif Ezberleme Yarışmasında

1. Tuba BOSNALI (Bilecik-Bozüyük)

2. Mustafa TOSUN (Bilecik-Söğüt)

3. Nagihan DEMİREL (Bilecik-Merkez)

Proje Yarışmasında

1. Tuba BOSNALI (Bilecik-Bozüyük) ödüle laik görüldü.