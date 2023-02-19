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Bilecik’te camide çıkan yangın korkuttu
YAŞAM 19.02.2023, 09:00
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde akşam saatleri camide çıkan yangın köylüleri korkuttu.Sedat CEYLAN / PAZARYERİ GÜNDEM
BİLECİK (İGFA) - Edilinen bilgiye göre akşam ilçeye bağlı Düzmeşe köyünde bulunan camide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangının yaşandığı Düzmeşe köyüne Osmaneli Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi.
Camide çıkan yangın köylü vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürülürken camide maddi hasar oluştu.
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