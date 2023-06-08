Bilecik’te ayılar bu kez beslenirken görüldü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde anne ayı ve yavruları beslenirken görüntülendi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz hafta İlçeye bağlı Dereköy köyü yakınlarında görülen anne ayı ve yavruları bu kez Arapdede köyü ile Sarıdayı köyleri arasında çit teli ile çevrili bir tarlada beslenirken görüntülendi.

Kırsal alanda telle çevrili bir tarlada karnını doyuran anne ayı ve yavruları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, izlendiği fark eden ayılar panikle tellerin üzerinden atlayıp kaçmaya çalıştı.

Ayıların görüldüğü köy yakınlarındaki bölgelerde Jandarma ekipleri devriye esnasında ayılan yerleşim alanlarından uzaklaşması için sirenli ikaz yaparken, köy camilerinden de yapılan anonslarla vatandaşların tarlalarına giderken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunup, ayılara kesinlikle silahla ateş etmemeleri istendi.