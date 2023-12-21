Bilecik’te Aydem bebek için iyilik hareketi

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik’te 2 yaşındayken SMA Tip 2 hastalığı teşhisi konulmuş, 3,5 yaşındaki Aydem bebek için başlatılan yardım kampanyasına sosyal medya hesaplarından destek oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te Serkan ve Fatma Dürük çiftinin kızları 3 buçuk yaşındaki Aydem Emine’ye 2 yaşındayken SMA Tip 2 hastalığı teşhisi konulmuş, sağlığına kavuşabilmesi için gereken yaklaşık 54 Milyon liralık tedavi masrafını karşılamak amacıyla Valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı.

Bilecik Mor Mavi Eğitim Kurumları Sahibi Aliye Ayaz’ın Moderatörlüğünde sosyal medya hesaplarından yapılan Aydem bebek için yardım kampanyasına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türk Kızılayı Bilecik Başkanı Sevcan Uzun, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile İlçe halkından Aydem bebek için yardım çağrısı yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Aydem bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için yaklaşık 2 Milyon dolarlık tedavi masrafı olduğunu belirtip yardım kampanyasına az demeden çok demeden katkıda bulunan hemşehrilerime teşekkür ediyorum dedi.

HESAP TÜRÜ:TL İBAN: TR320001009010593322705001

HESAP ADI: AYDEM EMİNE DÜRÜK