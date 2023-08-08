Bilecik’te aşureler birlik ve beraberlik için kaynadı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla köylü kadınlar yaptıkları aşureyi köydeki vatandaşlara ve gelen misafirlere ikram etti.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberlik örneği sergileyen köyün kadınlar hep birlikte imece usulü yaptıkları 2 bin kişilik aşureyi köy camiinde okutulan mevlit sonrası gelen misafirlere ve köy halkına dağıttılar.

Düzenlenen etkinliğe Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muammer Yıldırım ve köylü vatandaşların yanı sıra çevre illerden davetliler katıldı.

Köylü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güzel bir etkinlik oldu diye ifade eden köy sakinlerinden Ayten İlhan, muharrem ayının gelenekselleşmiş etkinliği olan aşure köyümüz kadınlarının birlikteliğinin ve beraberliğinin bir simgesi oldu. Her sene muharrem ayında köyümüzde farklı bir evde köy kadınlarımız toplanıp aşure yapıyoruz ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın dedi.