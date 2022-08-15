Bilecik’te aşırı yağış mağdurlarına destek

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay aşırı yağış sonrasında evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatıldı.BİLECİK (İGFA) - Şu ana kadar birçok evin donatılması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımların yapılması konusunda güzel çalışmaları ortaya koyan Bilecik Belediyesi tarafından yağış sonrasında evleri su basan vatandaşların halılarının yıkanması, ev mobilyası zarar gören vatandaşların da ev mobilyası ve beyaz eşya tamiri, bakımı konularında gerekli yardımlar yerine getirildi.

17 AİLEYE ENCÜMEN KARARIYLA NAKDİ YARDIM YAPILDI

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği başta gıda ve kömür dağıtımları olmak üzere birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alan Bilecik Belediyesi, bu süreçte zarar gören 17 aileye encümen kararıyla nakdi yardımda bulundu.

Evlerin iç ve dış temizliğinin de belediye tarafından yapıldığı çalışmalar kapsamında ayrıca zarar gören ev eşyaları da tamir edilerek, vatandaşlara teslim edildi.

Sosyal Destek Hizmetleri’ne bağlı Güzel Market tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok konuda yardımların devam ettiği belirtildi.