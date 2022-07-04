Bilecik’li yazardan 'Bir Pazar Sabahı Hiçliği' kitabı

Bilecik’li yazar Merve Küçük’ün “Bir Pazar Sabahı Hiçliği” kitabı okurlarıyla buluştuPazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecikli Yazar Merve Küçük’ün Ay Yıldız Kitap Yayınevi tarafından basılan ikinci kitabı “Bir Pazar Sabahı Hiçliği” kitapçıların raflarındaki yerini aldı.

Selçuk Üniversitesi iletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü mezunu 1991 doğumlu Bozüyük’lü Merve Küçük, ilk kitabı Peki Öyle Olsun’dan sonra ikinci kitabı “Bir Pazar Sabahı Hiçliği” ile yeniden okurlarıyla buluştu.

Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Merve Küçük, ikinci kitabı olan “Bir Pazar Sabahı Hiçliği”nde genç bir kızın yaşadığı yok olmuşluk hikayesini kaleme aldı.

Kitabıyla ilgili ipuçlarını İGF Haber ile paylaşan Bozüyük’lü yazar Küçük, “Bir Pazar Sabahı uyandığımda kendimi koyacak hiçbir yer bulamadım. Bu dünyaya ait değilmiştim sanki yok olmuştum. Kendimi sadece yazmaya açtım yazarak içimdeki tüm Pazar’ları ortaya çıkardım. Bizim asıl sorunumuz Pazar günü değil, Pazar günlerinin içinde yaşattıklarımız. Onlarla yüzleştikçe de hafifledim ve özüme döndüm. Beşeri aşktan ilahi aşka uzanan bir hikayedir. Aradığımız huzuru dışarıda ararken içimizdeki çoğu şeyi yok sayıyoruz. Huzurun sesi içten gelir ve dışa yankı yapar” dedi.