Bilecikli kadınlardan aşure bereketi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kadınlar kendi aralarında topladıkları paralar ile aşure yaparak köy halkına dağıttılar.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – Birlik ve beraberliğin sembolü olan Muharrem ayının en güzel örneği, ilçeye bağlı Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde yaşandı.

Kınık Köyü'nde köy kadınları kendi aralarında topladıkları paralarla alınan malzemelerle imece usulü yaptıkları aşureleri ilk önce kapı kapı dolaşarak köyün yaşlılarına ve köy caminde okutulan Mevlid-i Şerif sonrası köy sakinlerine dağıttılar.

Aşure ikramına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı. Başkan Tekin, aşurenin bereketli ve birliklerinin daim olmasını diledi.

Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra ilçedeki köy muhtarları ve çevre köylerden vatandaşlar da katıldı.