Bilecikli çiftçi sözünü tuttu... Depremzedelere bağış yapana koçunu teslim etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 17 bin lira değerindeki damızlık koçunu "Kızılay’a veya AFAD'a 10 bin lira bağış yapan kişiye vereceğim" diyen üretici çiftçi, damızlık koçunu AFAD’a bağışta bulunan kişiye teslim etti.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üretici çiftçi Mesut Kök, geçtiğimiz gün Kızılay’a veya AFAD'a depremzedeler için 10 bin lira bağış yapan kişiye çiftliğinde bulunan damızlık koçunu vereceğini açıklamıştı.

Basında çıkan haberler sonrası birçok vatandaş üretici çiftçi Kök’ü tebrik ederken, AFAD’a 10 bin lira bağışta bulunan Halil Barlaz’a söz verdiği damızlık koçu teslim etti.

Çiftliğinde küçükbaş hayvan yetiştirdiğini söyleyen Kök, kendisinin ve ailesinin de AFAD’a nakdi yardım yaptığını belirtti.

Yaptığı bağışla amacının reklam yapmak ya da koç satmak olmadığını yenileyen Mesut Kök, "Amacım depremde zarar gören ailelerin bir nebzede yaralarını sarabilmek. Bu gece damızlık koçumu söz verdiğim gibi depremzedeler için AFAD’A 10 bin lira bağış yapan Halil Barlaz’a teslim ediyorum. Halil abimize yardımları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.