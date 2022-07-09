Bilecik’in her köşesi çiçeklerle süsleniyor

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başta orta refüjler olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun zaman geçirdiği dinlenme alanları, lavanta ve diğer süs bitkileri ile süslendi.BİLECİK (İGFA) - Şehrin birçok noktasındaki faaliyetleri ile Bilecik'i yaza hazırlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, Bilecik Belediyesi sera alanında yetiştirdikleri çiçeklerle şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyor.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından orta refujlerde devam eden çalışmaları inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Orta refülerde güzel görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'ne ait sera alanında yetiştirdikleri çiçeklerle Bilecik'in her tarafını en güzel şekilde süsleyeceklerini sözlerine ekledi.