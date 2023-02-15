Bilecik Valisi Kızılkaya derpemzedeleri hastanede ziyaret etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem bölgesinden Bilecik’e gelerek Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Adıyaman ve Kahramanmaraş’tan Bilecik'e gelen 72 yaşındaki İsmihan Y., 57 yaşındaki Ömer D., 13 yaşındaki Sinem Ç. ve aileleri ile görüşen Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Doktorlarla birlikte hastaları ziyaret eden Vali Kızılkaya, millet olarak yaraları el birliği ile saracaklarını söyledi.

"Bugünleri birlikte atlatacağız" diyen Vali Kızılkaya, "Şehrimizin tüm imkanları depremzede vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Bilecik’imize gelen tüm depremzedelerimizi en iyi şartlarda karşılamak, barındırmak ve başta sağlık olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gidermek için gayret ediyoruz.” diyerek, deprem bölgesinden Bilecik’e gelerek hastanelere başvuru yapan 234 depremzede vatandaşın 227’sinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini 7’sinin ise tedavisinin devam ettiğini belirtti.