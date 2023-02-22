Bilecik Valisi depremzede çocuklarla buluştu

Bilecik'te depremzede çocuklarla ve aileleriyle buluşan Vali Kızılkaya, her biriyle tek tek tanışarak sohbet etti.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, depremden etkilenerek Bilecik’e gelen depremzede çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün, ailelere ve çocuklara yönelik psikososyal destek uygulamaları yürüttüğü ve aralıksız desteklerin devam edeceği ifade edildi. Psikososyal destek kapsamında ailelerin ikamet ettikleri adreslerde ziyaretlerin yapıldığı, çocukların günlük yaşama adaptasyonunu hızlandırmaya yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve afetzedelerin ruhsal anlamda güçlendirecek desteklerin sağlandığı belirtildi.

Tüm depremzede vatandaşların milletin emaneti olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, onların rahatı için millet olarak elden ne geliyorsa yapacaklarını belirterek; “Acımız büyük fakat milletimizin inancı ve birbirine sımsıkı bağlanan beraberliğiyle bugünleri birlikte atlatacağız. Milletimiz yaşadığı her acıda birliği ve beraberliği daha da güçlenmiş ve birbirine kenetlenmiştir. Yine aynı şekilde bir olup beraber olup bu acıyı da atlatacağız. Rabbim devletimiz ve milletimizi her türlü afetten korusun.” diyerek ailelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Kızılkaya’ya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve il müdürlüğü personeli de eşlik etti.