Bilecik Valisi Aygöl'den şehit ailesine ziyaret

Şehit ailelerine ziyaretlerini sürdüren Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2011’de şehit olan Piyade Komando Asteğmen Bilal Özcan'ın Pazaryeri ilçesindeki ailesini ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde Piyade Komando Asteğmen Bilal Özcan'ın babası Ali Osman Özcan’ı ziyaret eden Vali Aygöl, kendisine tekrardan başsağlığı dileyerek sohbet etti.

Devlet olarak şehit ailelerimizin her daim yanında olduklarını ifade eden Vali Aygöl, Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını veren Şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimize sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir." dedi.

Şehit Piyade Komando Asteğmen Bilal Özcan ile birlikte Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 19 Ekim 2011 tarihinde bölücü terör örgütleriyle girilen çatışma sonucu 24 asker şehit olmuştu.

Ziyarete kapsamında Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl’e Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu eşlik etti.