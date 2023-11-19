Bilecik Valisi Aygöl'den kırsalda asfalt çalışmalarına inceleme

Bilecik'in Karaağaç Köyü'nde yol yapım çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kısa sürede tamamlanacak çalışmalarla köyün 3 bin metre asfalt yola kavuşacağı kaydedildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi'nce Merkez/Karaağaç Köyü'nde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarını Vali Şefik Aygöl, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Genel Sekreter Seda Bayrakçı, İl Genel Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımı ile inceledi.

Sıcak asfalt serme işlemine destek veren katılımcı protokol, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin gayretleriyle kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan asfalt serimi neticesinde köye 3 bin metre asfalt yol kazandıracaklarını söyledi.