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Bilecik Valisi Aygöl'den iki önemli projeye yakın mercek
YAŞAM 26.01.2024, 12:27
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Jandarma Ulaştırma Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek İl Özel İdaresi'nin destekleriyle gerçekleştirilen projeleri inceledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Ulaştırma Merkez Komutanlığı'na iki önemli projeyle hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Vali Aygül, Türkiye’nin En Büyük "Kara Araçları Simülasyon Merkezi" ile 20 farklı kısımdan oluşan tek parkur hüviyetindeki "Güvenli Sürüş Eğitim Parkuru"na yakından incelme fırsatı buldu.
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