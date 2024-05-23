Bilecik Valisi Aygöl'den ekoturizm kampına ziyaret

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Türkiye'de ilk örnek proje olarak öğrencilerin doğal ortamda eğitim görmeleri amacıyla oluşturulan Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 2021 yılında Küçükelmalı Köyü'nde bulunan eski okul binası onarılarak kazandırılan Ekoturizm ve Eğitim Kampında Pazaryeri ilçesinde eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere çevre ilçelerden ve illerden gelen öğrencilerin, rehber öğretmenler eşliğinde çömlek yapmayı, çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra doğada bitki çeşitlerini tanıyıp, kitap okuma etkinlikleri düzenlendi.

Öğrencilerle Ekoturizm ve Eğitim Kampında sohbet eden Vali Aygöl, öğrencilerle birlikte oyun oynadı.

Vali Aygöl’e Küçükelmalı Tabiat Parkındaki ziyaretine İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de eşlik etti.