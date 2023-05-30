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Bilecik'te Vali Kızılkaya 'su baskını' incelemesi
YAŞAM 30.05.2023, 09:25
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik merkezde su basan evleri ziyaret ederek AFAD tarafından yürütülen su tahliye çalışmalarını takip etti.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, su baskınından etkilenen aileleri ziyaret etti.
"Geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Kızılkaya, her türlü ihtiyaç halinde devlet olarak vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.
Meydana gelen afetin maddi zararla atlatılmasının en büyük şans olduğunu ifade edne Vali Kızılkaya, "Rabbim beterinden korusun" dedi.
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