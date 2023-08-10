Bilecik'te Tabiat Parkı'nda engelsiz gün

Bilecik ve ilçelerinde yaşayan engelli bireyleri Pazaryeri Belediyesi Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda misafir etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bilecik ve ilçelerinde yaşayan engelli ve özel gereksinimli vatandaşları ailelerini Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlediği etkinlikle ağırladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in organize ettiği programda Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, Osmaneli Engelliler Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği üyeleri aileleri ile birlikte etkinliklerle gün boyu engelsiz bir gün yaşadı.

"Küçükelmalı Tabiat Parkımızın bu günkü misafirleriyle engelsiz bir gün yaşadık" diyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Bizleri kırmayıp davetimize icabet eden BIEYDER başkanı Aslıhan Volkan ve Osmaneli engelliler derneği Başkanı Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Özden Karip beraberinde ilçemizden, Bilecik’ten, Osmaneli den çok sayıda özel gereksinimli hemşerimiz ile keyifli bir gün geçirdik. Bize yaşattıkları bu özel gün için tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.