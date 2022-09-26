Bilecik'te soydaşlarda kültür ve turizm dayanışması

Bilecik Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklığında Rumeli göçmenleri Bilecik'te Ata Topraklarında buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Günümüzde halen Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Sırbistan’da Türk nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerinde ikamet eden soydaşlar, ortak tarih, kültürel miras ve turizm amaçlı Bilecik'i ziyaret etti. Burada tarihi ve kültürel yapıları, çetin mücadelelere şahitlik eden şehitliklerimizi, doğal ve tabiat güzelliklerin yanı sıra şehrin manevi büyüklerini ziyaret etme fırsatı buldu.

Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyfettin Şakalar, yönetim kurulu ve üyelerinden oluşan Rumeli Türkleri’nin iki gün boyunca gerçekleştirdiği Bilecik Kültür ve Turizm info gezisinde; Bilecik Şeyh Edebali Türbesi, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Yaşayan Şehir Müzesi, Bilecik Müzesi, Orhan Gazi Camii, imarethane, hamamlar, II. Abdulhamid Han’ın eserleri Bilecik Saat Kulesi, Bilecik Rüştiye Mektebi, Osmaneli İçmeler, Sakarya Nehri, Tarihi Osmaneli Evleri, Yöresel El Sanatları, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, Rüstem Paşa Camii, Aya Yorgi Kilisesi, Ptt Teyyare, Osmaneli Panayırı, Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Camii ve Kervansarayı, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi, Ertuğrul Gazi hazretlerinin yakınları ve silah arkadaşları, Kaymakam Çeşmesi, Hamidiye Külliyesi, Kuyulu Mescit, Pazaryeri Kınık Çömlek Köyü ve Küçükelmalı Tabiat Parkı gibi birçok alanda rehberler eşliğinde detaylı bilgi aldı.

45 kişiden oluşan heyet hayranlıklarını ve duygularını gizleyemedi.

Bilecik ili Vezirhan beldesinde, muhacir göçmenleri ailelerinin karşıladığı heyete sütlü börek, göçmen pilavı ve çömlekte kuru fasulye gibi göçmen yöresel yemekleri ikram edildi.

Son olarak Bozüyük Metristepe Anıtı ve şehitlikleri de gezen heyet, Ankara’ya geçmek üzere Bilecik’ten ayrıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ise şunları söyledi.

Türk Milleti; Orta Asya’dan Anadolu’ya; Avrupa’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafya’ da yüzyıllardır; öz bilincinden, kimliğinden, ortak kültüründen ve zengin çeşitliliğinden ödün vermeden yaşamış ve ilelebet yaşamaya devam edecek köklü bir medeniyetin adıdır. Öyle ki 1071’de Malazgirt’ten Türklere açılan Anadolu’nun kapıları 1299’da Söğüt’te filizlenen çınarın dalları gibi Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ile üç kıtaya altı asır boyunca; hak adalet ve hoşgörü dağıtmış; 19. yüzyılda ise Bozüyük İnönü Metristepe’de düzenli ordularımızın aldığı ilk büyük iki zafer ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’ Siz Orada Sadece Düşmanı Değil Milletin Makus Talihini de Yendiniz’’ dediği ata topraklarımızda bu aziz millet ilelebet yaşamaya devam edecektir. Tarihin kadim izlerini taşıyan Bilecik’imizde bugün bu duygu ve düşünceler ile Ankara’da yaşayan Rumeli Türkleri soydaşlarımızı, ben de bir Selanik Karacaova göçmeni olarak ağırlamanın haklı hazzı mutluluğunu yaşadım. Ülkemizin her köşesi cennetten bir köşe olduğu gibi, Bilecik’imizde kadim bir kültür şehridir. Bilecik’imize ziyarette bulunan Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa kültürel ve sanatsal birçok etkinliği gerçekleştirmenin sözünü aldık. Sayın Dernek Başkanımız Seyfettin Şakalar başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve misafirlerimize Bilecik olarak şükranlarımızı sunuyoruz.