Bilecik'te soba ve uyku tulumu üretiyorlar

Bilecik Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Atölyesi’nde öğrenciler ve öğretmenler depremzedeler için uyku tulumu ve soba üretiyorlar.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası tüm ülkede olduğu gibi Bilecik’te de yardım seferberliği başlamıştı.

Bilecik’teki duyarlı vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşları çatısı altında soba ve uyku tulumu üretimine başladı.

Çalışmaları takip etmek üzere HEM'i ve Metal Atölyesi’ni ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, emek veren herkese duyarlılıkların ötürü teşekkür ederek bu zor günleri el birliyle atlatacaklarını söyledi.

Oluşturulan hava koridoruyla yardım tırlarının Eskişehir’den uçakla deprem bölgelerine daha hızlı bir şekilde gönderildiğini belirten Vali Kızılkaya, üretilen uyku tulumlarının ve sobaların bir an önce depremzedelere ulaştırılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.