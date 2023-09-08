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Bilecik'te Sevgi Evleri'ne TDP ziyareti

YAŞAM 08.09.2023, 13:10
Bilecik'te Sevgi Evleri'ne TDP ziyareti

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında; Bilecik Çocuk Evleri Site Müdürlüğü (Sevgi Evleri) ziyaret edildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te TDP faaliyeti kapsamına 28 çocuğa yönelik TDP Hizmetleri, Güvenli İnternet, 112 Acil İhbar Hattı, Genel Güvenlik ve Trafik konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bilinçlendirme çalışması yapılan çocuklar polis araçlarına ve motosikletine bindirilerek gezdirildi.

Yapılan çalışma ve etkinlikle ilgili memnuniyetler dile getirildi.

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