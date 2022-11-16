Bilecik'te şehit annesine Vali Kızılkaya'dan ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya 15 Kasım 1989 yılında Şırnak’ta şehit olan Davut Halıcının ailesini şehadetinin yıldönümünde unutmadı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, şehit er Davut Halıcı’nın annesi Hatice Halıcı’yı ziyaret etti.

Vali Kızılkaya ziyaretle ilgili, “Vatani görevini yaparken Şırnak’ta toprağa düşen Şehit Davut Halıcı’nın bizlere emaneti olan Hatice Annemizi ziyaret ederek hayır duasını aldık. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine olan vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Ziyareti kapsamında Vali Kızılkaya’ya Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de eşlik etti.