Bilecik'te Mehmetçiklerin yemin günü

Pandemi sonrası ilk defa yapılan yemin törenine Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın yanı sıra Alay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Duygu dolu anların yaşandığı törende 2 bin 680 Mehmetçik yemin ederken yaklaşık 8 bin kişi de töreni izledi.

Askerlerin toplu bir şekilde yemin etmesinin ardından ödüle layık görülen erlere Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Bu gururlu günlerinde Kahraman Mehmetçiğin ve ailelerinin yanında olmaktan ötürü duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Kızılkaya, askerlere vazifelerinde üstün başarılar diledi.