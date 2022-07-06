Bilecik'te kadınların el sanatları görücüye çıktı
Bilecik'te Güneş Spor Kulübü ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nin birlikte düzenlediği 'El Sanatları Sergisi' Sarar AVM'de görücüye çıktı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Bozuyük ilçesinde Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları'nın düzenlediği el sanatları sergisinde eserler görücüye çıktı.
Dekoratif el sanatları eğitmeni Zeynep Karasu'nun öğreticiliğinde 48 kursiyer, 76 adet rölyef ve filografi tabloları ile örgü, amigurimi, yelek ve hırkalar, çantalar, susaklardan yapılan avizelerden oluşan eserleri sergiledi.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ün de hazır bulunduğu sergi açılışında Güneş Spor Kulübü Sosyal Medya Sorumlusu Burçin Köroğlu, kursların açılması ve eserlerin sergilenmesinde büyük katkıları olan Kaymakam Öztürk başta olmak üzere, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, HEM Müdürü Levent Susam ve Kulüp Başkanı Ümit Kök ile her türlü çalışmalara emekleriyle katkı sağlayan kursiyerlere ayrı ayrı teşekkür etti.
|İmsak
|03:33
|Güneş
|05:31
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:46
|Yatsı
|22:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31