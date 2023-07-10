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Bilecik'te hafızlar Pazaryeri'nde motive kampında
YAŞAM 10.07.2023, 13:24
Bilecik İl Müftülüğü hafızlık kurslarında öğrenim gören öğrencilere yönelik motivasyonu ve birlikteliği pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Osmanlı Hafızlık Erkek Kur’an Kursunda eğitim gören öğrencilere yönelik Pazaryeri ilçesi Dereköy’de 1 haftalık kamp planlandı.
İl Müftüsü Ali Erhun, motivasyonlarını desteklemek amacıyla öğrencileri, kampta ziyaret etti.
Müftü Erhun, hafızlığın önemi hakkında öğrencilerle yaptığı sohbette, Unutmayın ki dünyadaki en büyük unvan hafızlık ünvanıdır. Allah katında en geçerli rütbe hafızlık rütbesidir” dedi.
Ziyaretlerinde Müftü Ali Erhun’a, Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik te eşlik etti.
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