Bilecik'te Güneş Spor Kulübü kadınlarının el emekleri sergilendi

Bilecik'te Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları, kadınların gelişmesini sağlamak, el becerilerini geliştirmek, üretime katkı sağlamalarını desteklemek amaçlı Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi destekleri ile birlikte açmış olduğumuz el sanatları kurslarında el emeklerini sergiledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları'nın Bozüyük HEM ile birlikte açtığı el emekleri kurslarına devam eden kursiyerler el emeklerini ilçe protokolünün de katılım sağladığı sade bir törenle görücüye çıkardı.

Kursiyerlerin el becerileri hayranlıkla izlendi.

Kulüp yöneticileri, kurs eğitmenleri Hamiyet Nilüfer ile Türkan Adanalı ve Fatma Dal'a emeklerinden dolayı teşekkür ederken, Bozüyük HEM Müdürü Levent Susam ve müdür yardımcıları Aysel Oğul ile Rıdvan Güner'e de ayrı ayrı teşekkür edildi.

Bir çok kadınların aslında güzel vakit geçirdiğini ve katkı sağladığını ifade eden Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları yöneticileri, kursların ve kurs kayıtlarının devam ettiğini belirterek, "Kurslarımıza katılmak isteyen tüm kadınlarımıza kulübümüze bekliyoruz" çağrısında bulundu.