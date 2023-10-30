Bilecik'te geleceğin mühendisleriyle buluştu

Enerji sektörü hakkında bilgi vermek ve kariyer planlarını oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti.BİLECİK (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ),enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek olan çocuk ve gençlerle bir araya gelerek, kariyer planlamalarına katkı sunuyor.

OEDAŞ son olarak, Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesinde yaşayan çocuklara sektörü ve mühendislik mesleğini anlattı.

Bilecik Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarete OEDAŞ’ın farklı biriminde görev alan mühendisler ile idari birimlerden çalışanlar katıldı.

Ziyarette çocuklara, elektrik-elektronik mühendislerinin çalışabileceği sektörler, mühendislerin elektrik dağıtım sektöründeki görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Sunumu ilgiyle dinleyen çocuklar ise hemmerak ettikleri soruları sordu hem de kariyer hedeflerini ve hayallerini anlattı.

Enerji sektörünün dünyanın geleceği için kritik bir rol üstlendiğini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Özellikle iklim krizinin etkileri ile birlikte akıllı sistemler ve temiz enerji giderek daha fazla önem kazanıyor. İşte bu sistemleri geliştirip dünyanın geleceğinde kritik rol üstlenecek, sektöre ve mesleğe ilgisi olan çocuklarımızın erken yaşta doğru yönlendirilmesini önemsiyor, bu doğrultuda kendi sektörümüz hakkında onları bilgilendiriyoruz. Bu çalışmaları kimi zaman ilkokul çağındaki çocuklar için yarışma düzenleyerek, kimi zaman meslek liselerindeki çocuklara eğitimler vererek, kimi zaman da üniversitelerde seminerler düzenleyerek veriyoruz. Çocuklarımızın zihninde birer ışık yaktığımız için mutluyuz. Bu buluşmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz" diye konuştu.