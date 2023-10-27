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Bilecik'te Aile Sağlığı Merkezi şekillendi
YAŞAM 27.10.2023, 12:29
Bilecik'te Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı tamamlandı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Genel Sekreter Seda Bayrakçı ve Sağlık İl Müdürü'nün katılımları ile Beşiktaş Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda incelemelerde bulundu.
İhale ve kontrollük hizmetlerini Plan Proje ve İnşaat Müdürlüğümüz teknik personelinin üstlendiği Beşiktaş Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun inşaat süreçleri tamamlandı.
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