Bilecik'te 130 yıllık atölyede çarklar sanata dönüyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 130 yıllık çömlek atölyesinde çömlekçilik sanatı Cumhuriyetin 100.’cü kuruluş yılında yaşatılmaya devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesne bağlı Kınık Köyü'ne 1893 yılında Bulgaristan’dan göç ederek yerleşen Şakir Ağa’nın köyde ilk çömleği yapmasıyla yaygınlaşan çömlekçilik sanatı Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında çömlek ustaları sanatlarını yaşatmayı sürdürüyor.

Kınık'ta ilk kurulan ve 130 yıl önce dedesinden kalan çömlek atölyesinde ustalık yapmaya devam eden 65 yaşındaki Saim Öztürk, yaklaşık 45 yıldır çömlekçilik yaptığını söyledi.

Eskiden köylerinde elektrik olmadığı yıllarda çömlek çarklarının ayakla çevirerek çömlek yapıldığını dile getiren Çömlek Ustası Öztürk, köylerine elektrik gelince makineleştik, sanayileştik mesleğimiz kolaylaştığını ifade etti. Yaptığı çömlek eşyaları 60 yıl önce dedesinin yaptığı odunlu fırında 750-800 derecede pişiren Öztürk, dedesinin çömlek pişirme fırınını yaptığında kendisinin 6 yaşında olduğunu söyledi.