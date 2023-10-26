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Bilecik Pazayeri'nde 'önce yaya' güvenliği

YAŞAM 26.10.2023, 10:43
Bilecik Pazayeri'nde 'önce yaya' güvenliği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaya geçitleri çizgileri belediye ekiplerince boyandıAhmet KIRMIZI - Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Fen İşleri Ekipleri ilçedeki işlek caddeleri olan Bahattin Şeker Caddesi ve Bursa Caddelerinde yayaların sık kullandıkları yaya geçitlerinde yaya çizgisi uygulaması çalışması yaptı.

Trafik akışının yoğun olduğu caddelerimizde önceliğimiz yayaların güvenliğidir diye ifade eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Ekiplerimizce yaya geçitleri daha görünür hale getirilerek araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla ilçemizdeki yaya çizgileri belirgin hale getirdi. Yapılan çalışmayla yayaların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor, bu konu üzerinde Pazaryeri Belediyesi olarak çok hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

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