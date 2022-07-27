Bilecik Pazaryeri’nde okul yöneticilerinden hummalı çalışma

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 'Eko Turizm ve Eğitim Kampı'nın alt yapı çalışmaları müdürlerin kazma kürek çalışmalarıyla tamamlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın hemen yanı başında öğrencilerin doğa ile iç içe uygulamalı eğitim aldığı doğa okulu olarak oluşturulan Eko Turizm ve Eğitim Kampı yaz mevsiminde de öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Eğitim kampının alt yapısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve ilçedeki okul müdürlerin çalışmasıyla yenilendi.

Müdür Ekinci, öğrencilere doğa bilincini geliştirmek, doğa ile buluşmalarını sağlamak amacıyla Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulan Eko Turizm ve Eğitim Kampı'nın öğrencilerimizin ders çalışmalarında kullandığı binamızın sık sık sorun yaşatan alt yapısı ilçemizde bulunan okul müdürlerimizin yardımıyla yenilediklerini belirtti.

Müdür Ekinci, çalışmalarında kendilerine destek veren Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’a, İl Özel İdaresi ekipleri, okul yöneticileri, memur ve hizmetlilere teşekkür etti.