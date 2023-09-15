Bilecik Pazaryeri’nde İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilköğretim haftası dolayısıyla kutlama programı yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci’nin çelenk sunumu ile başlayan İlköğretim Haftası programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardından Pazaryeri İlkokulu'nda devam etti.

Öğrenciler tarafından okul bahçesinde düzenlenen programda şiirler okunup gösteriler yapılırken, Okul Müdürü Mehmet Akif Özcan’ın konuşmasından sonra Pazaryeri Kaymakam Vekili Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından ilkokula yeni başlayan öğrencilere hediyeler verildi.

Programa Pazaryeri Kaymakam Vekili, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler ve siyasi parti temsilcileri de katılım sağladı.