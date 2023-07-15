Bilecik Pazaryeri’nde çocuklar boya yaparak eğlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı kapsamında 4-6 yaş çocuklar için resim boyama etkinliği düzenlendi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda 4-6 yaş çocukların yapmış olduğu resimler sergilenirken, çocuklara ay yıldızlı balonlar ve 15 Temmuz rozetleri takıldı.

15 Temmuz konulu kısa filminin gösterildiği etkinlikte program boyama, yüz boyama ve çocuklara hediye verilmesiyle son buldu.