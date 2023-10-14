Bilecik Pazaryeri'nde renkli kermes başladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından gelirinin HEM atölyeler için ihtiyaç duyulan araçların alımında kullanılmak üzere kermes düzenlendi.Pazaryeri GÜNDEM/ BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri Öğretmenevi bahçesinde 2 gün sürecek olan kursiyerler tarafından hazırlanan yöresel yiyecekler, tatlılar ve çeşitli gıdalar satışa sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman’a düzenlenen kermes hakkında bilgiler aktarırken, kermesten elde edilecek gelirin HEM bünyesindeki atölyelerde kursiyerlerin ihtiyaçları için harcanacağını söyledi

Kermes açılışına Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’ın yanı sıra Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amiri Emrah Turan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.