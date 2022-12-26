Bilecik Pazaryeri'nde öğrenciler çözüm masasıyla başarıya ulaşacak

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde okullarda kurulan çözüm masasıyla öğrenciler LGS ve YKS sınavlarında başarılı olacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki okullarda oluşturulan “Çözüm Masası” projesiyle LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere öğretmenler rehberlik ediyor.

İlçede eğitim gören 8. Sınıf ve 12. Sınıfların YKS ve LGS'ye hazırlık sürecinde destek olmak amacıyla okul koridorlarında oluşturulan Çözüm Masalarında teneffüsler de görev alan gönüllü branş öğretmenleri öğrencilerin akşam evde veya okulda çözemedikleri soruları çözmeye ve anlamadıkları konuları anlamalarına yardımcı oluyor.

Pazaryeri'nde oluşturulan projeyle öğrencilerin LGS ve YKS sınavlarında başarısı arttırmayı amaçlanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci projede emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.