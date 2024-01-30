Bilecik Pazaryeri'nde nesilden nesile tecrübe paylaşımı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde BİL-EN kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Nesilden Nesile Tarih Köprüsü" etkinliğindeki konuklar, hayat tecrübelerini genç nesillerle paylaşmaya devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde her hafta bir yaşlının katıldığı etkinlik "Nesilden Nesile Tarih Köprüsü" kuruyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesislerindeki Has Odada ve Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampı Merkezindeki Şark Odasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

Bilecik ve Pazaryeri'nin tarihi, toplumsal ve kültürel yapısının geçmişten bugüne değişiminin yanında, Kurtuluş Savaşı yılları, Yemen Savaşı gibi savaşlar hakkında etkinliğimize katılan büyüklerimiz tarafından öğrencilerimize ilk ağızdan bilgiler verilecektir.

Pazaryeri halkından Kadir Arköse adlı 94 yaşındaki büyüğün konuk olduğu bu haftaki etkinlikte, Arköse, öğretmenlerden Özcan Yıldız'ın moderatörlüğünde öğretmen ve öğrencilerden gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Arköse, Pazaryeri'nin gerek tarihi gerekse de kültürel yapısı hakkında bilgilerini ve yaşadığı hatıralarını paylaştı.