Bilecik Pazaryeri'nde miniklere 'akıl ve zeka oyunları' sınıfı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Kaymakamlığı'nın eğitime yaptığı yatırımlar sürerken Kaymakam Ferhat Altay, Pazaryeri Anaokuluna Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı kazandırdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri'nde anaokulunda eğitim gören 80 minik öğrenci için çocukların oyun ortamında eğitimi ve kendi içerisinde tatlı bir rekabet ve yarış ortamında zekasını, niteliklerini, yeteneklerini geliştirme ortamı sağlamak adına Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’ın girişimleriyle ve hayırsever vatandaşların yardımıyla hazırlanan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfına kavuştu.

Kaymakam Altay, sınıfın açılışını Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci kurdele kesimi ile gerçekleştirdi.

Minik öğrenciler açılan sınıfta ilk derslerini Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’le birlikte yaptı.

"Açılan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfının amacı öğrencilerin eğlenirken zekalarını geliştirmeleri, zihinlerini açmaları ve yeni bir şeyler öğrenmelerini sağlayacaktır" diyen Kaymakam Ferhat Altay, “Çocuklarımızın pratik becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturduğumuz bu güzel projeyle minik yavrularımızı o stresten ve yarış ortamından kurtarıp biraz dinlenme ve oyun ortamında yetişmeleri amaçlanmıştır. Sınıfımızın oluşumunda katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.