Bilecik Pazaryeri'nde mezuniyet coşkusu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde lise öğrencileri ve ortaokul öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – Pazaryeri Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler sevinçlerini keplerini havaya atarak kutladı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Altay, öğrencilere geleceğe yönelik hedeflerini kararlılıkla belirlemelerini bundan sonraki eğitim hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu.

Bu arada Mesleki Açık Lise Çocuk Gelişimi ve Eğitimi son sınıf öğrencileri de mezuniyet coşkusu yaşarken mezuniyetleriyle öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtladılar.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin törende açık lise öğrencileriyle bir araya gelirken, “Öğrenmenin yaşı yok" diyerek yarım bıraktığı eğitimine yıllar sonra dönen, gençlere örnek olacak bir azmin ve başarının öyküsünü yazan ve şu anda okulumuz Mesleki Açık Lise Çocuk Gelişimi ve Eğitimi son sınıf öğrencisi olan kıymetli öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşadık. Kendilerini kutluyor başarılar diliyorum” diye konuştu.