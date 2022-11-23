Bilecik Pazaryeri'nde köyler daha güvenli

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamlık, köy girişlerine vatandaşların güvenli, huzurlu bir ortam içinde yaşaması amacıyla güvenlik kamerası kurdu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’ın girişimleri sonrası ilçede bulunan köylerde araçların yoğun olduğu, tarla yollarının geçiş noktalarına ve köy girişlerine güvenlik kameraları kuruldu.

Kurulan kameraların vatandaşların can ve mal güvenliğini tehtid edici girişimlerde bulunanları tespit etmek için kullanılacağı belirtildi.

Ekipler tarafından belirlenen noktalara güvenlik kamerası kurulumu gerçekleştirilirken, daha önceden kurulmuş bulunan güvenlik kameralarının bakımları da yapıldı.