Bilecik Pazaryeri'nde kaymakamdan anlamlı ziyaret

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)

Bilecik'e bağlı Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, tarafından Pazaryeri ilçesinde ilk kez başlatılan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini kolayca iletebileceği halk toplantıları devam ederken, Kaymakam Altay, ilçe merkezinde ve köylerde yaşlı vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Son olarak İlçeye bağlı Güde köyünü ziyaret eden Kaymakam Altay, köyde bulunan yaşlı vatandaşların konuğu oldu.

Köyde yaşlı vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Altay, yaşlı vatandaşlarla sohbet etti.

Kaymakam Altay’a köy ziyaretleri kapsamında Pazaryeri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Zehra Armağan, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Emre Başar eşlik etti.