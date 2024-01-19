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Bilecik Pazaryeri'nde karne sevinci
YAŞAM 19.01.2024, 16:14
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılının 1. Dönemi sona erirken Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci öğrencilere karnelerini dağıttı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlkokulu ve Pazaryeri Özel Eğitim Anaokulunda, düzenlenen karne dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, öğrencilerin uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının ortasına geldiklerini ifade ederken, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Başkan Tekin, “Pazaryeri Belediyesi olarak her an yanlarında olduğumuz öğrencilerimize iyi tatiller dileklerimi iletiyor, yarıyıl tatilinde bol bol eğlenin, dinlenin ama kitap okumayı asla ihmal etmeyin” dedi.
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