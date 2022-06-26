Bilecik Pazaryeri'nde 'Kamil Koç' anısını yaşatan parkta revizyon

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kamil Koç’un kızları tarafından yaptırılan Fatma Koç Parkı, Pazaryeri Belediyesi'nce restore ediliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçe meydanında 2010 yılında Kamil Koç’un kızları merhum Sadiye Cağalıkoç, İsmet Yıldız ve torunları tarafından yaptırılan 'Fatma Koç Parkı' parkta bulunan ağaç köklerinin düzensiz gelişmesi dolayısıyla deforme olmuştu.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda parkta kapsamlı restorasyon ve düzenleme çalışmaları için kolları sıvayan yerel yönetim, parkın Kurban Bayramı'na kadar yetiştirilerek, vatandaşların hizmetine yeniden açılacağını duyurdu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, merhum Kamil Koç anısına ailesi tarafından ilçemizde kazandırılan Fatma Koç Parkı'nın kaldırım taşlarının ağaç köklerinin gelişi güzel büyümesinden kaynaklanan çirkin görüntüler oluştuğuna dikkati çekti.

"Pazaryeri ilçesi olarak bir başarı öyküsü nasıl yazılır diyenlere, hep gururla anlattığımız hayat biyografisiyle her zaman gurur duyduğumuz merhum Kamil Koç’un anısına Pazaryeri belediyesi olarak sahip çıkıyoruz" diyen Başkan Tekin, "Parkımız için oluşturduğumuz proje ile daha çok oturma alanları ve çevre düzenlemesiyle ilçenin adına, merhum Kamil Koç ve ailesi adına yakışan güzel bir park haline getireceğiz. Merhum Kamil Koç’u rahmetle yad ediyor. Pazaryeri ilçemize hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen merhum Kamil Koç ailesine ilçem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.