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Bilecik Pazaryeri'nde işin ustasından dinlediler
YAŞAM 03.06.2022, 15:56
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 68 yıldır çömlekçilik yapan 81 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar Bilecik’ten gelen öğrencilere çömlek yapımını anlattı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Ertuğrulgazi ilköğretim Okulu 1. Sınıf öğrencileri öğretmen Pervin Işık gözetiminde Pazaryeri ilçesine bağlı çömlekçilik sanatının yapıldığı Kınık Köyünde Çömlek Atölyelerini gezdi.
68 yıllık çömlek ustası Salim Yaşar’dan çömlek sanatı hakkında bilgileri dinleyen minik öğrenciler çömlek çarkında çömlek yapımını seyretti.
Minik öğrenciler ilk kez çamur ile tanışırken, çömlek yaparak unutamayacakları bir gün geçirdiler.
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