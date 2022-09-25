Bilecik Pazaryeri'nde din görevlilerine sağlıklı seminer

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Müftülüğü'ne bağlı din görevlilerine Pazaryeri Devlet Hastanesi sağlık ekiplerince “Prostat Kanseri" konusunda verilen seminerle farkındalık etkinliği düzenledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, tarafından ilçedeki din görevlilerine Prostat Kanseri hakkında bilgiler verilirken prostat kanserinde erken tanının önemi anlatıldı.

50 yaşın altındaki erkeklerde nadir görülen prostat kanserine, 55 yaşın üzerindeki erkeklerde sıkça rastlandığını söyleyen Hemşire Erduran, “Yaşamları boyunca her 6 erkekten 1’ine prostat kanseri tanısı konulacağı bilinmektedir. 50 yaş üzerindeki erkeklerin düzenli bir şekilde (PSA) testlerini yaptırmaları gerekir erken teşhiste başarılı tedaviler yapılabilmektedir. 50 yaş itibariyle prostat belirtileri gösteren erkeklerin prostat kanseri taraması için üroloji uzmanlarına başvurmaları gerekiyor” dedi.