Bilecik Pazaryeri'nde dikiş nakış kursiyerlerine ziyaret

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de bulunan dikiş nakış kursiyerleri taleplerini ziyarete gelen Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’a iletti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Karaköy Köyü'nde Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında açılan dikiş nakış kursu ile Karaköy Köy Okulu öğrenci ve öğretmenlerini ziyaret etti.

Kaymakam Altay’a taleplerini ileten kursiyerler çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Altay’a ziyareti kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve köy muhtarı Adem Açık eşlik etti.